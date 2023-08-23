Российские оккупанты во время ночной атаки на Одесчину уничтожили 13 тысяч тонн зерна

Российские оккупанты во время очередной атаки на порты Дуная в ночь на 23 августа уничтожили 13 тысяч тонн зерна. Военные преступники повредили зерновую и портовую инфраструктуру.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Очередная атака России на порты Дуная. 13 тысяч тонн зерна уничтожено Россией в результате атаки дронов на порт Измаил. Повреждения получили сразу несколько частных зерновых терминалов и складов, грузовая инфраструктура", - подчеркнул министр.

По его словам, агропродукция была предназначена для Египта и Румынии. Он также добавил, что оккупанты системно бьют по зерновой инфраструктуре для остановки агроэкспорта. С начала выхода РФ из зерновой сделки это уже восьмая атака.

"Сегодня уже восьмая атака на портовую инфраструктуру после выхода России из зерновой инициативы. Всего за месяц атак на порты уничтожено 270 тысяч тонн зерна. Только за эту ночь на 15% была снижена экспортная мощность порта Измаил, до этого был порт Рени и 35 тысяч тонн там было уничтожено", – рассказал Кубраков.

Напомним, что россияне три часа атаковали Одесчину БпЛА.

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