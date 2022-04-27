Российские оккупанты воруют оружие у своих собратьев и закапывают его — СБУ

Российские оккупанты вышли на новый уровень – теперь они уже воруют сами у себя.
У своих же они отнимают технику, оружие и боеприпасы.
Об этом свидетельствуют телефонные разговоры оккупантов, которые перехватили СБУ.
По словам оккупантов, оружие они забирают у своих же убитых или раненых собратьев. Некоторые из них даже закапывают, чтобы впоследствии за ним вернуться. Что интересно, отец одного из захватчиков даже просит прикопать ему парочку автоматов и пистолетов.
“Здесь есть спи***ный автоматик. Сп***ил у кого-то из своих. У нас оружие значится на каждом человеке. Есть оружие, принадлежавшее духсотым и трехсотым. Она остается у нас", – рассказывает оккупант отцу.
В СБУ также добавили, что наибольшей популярностью среди оккупантов пользуются приборы ночного видения и тепловизоры – они дорогие и их проще вывезти, прикрепив на крышке БТРа.
Напомним, что на Днепропетровщине оккупанты трижды обстреляли кассетными бомбами населенный пункт.
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