Российские оккупанты ворвались в дом и расстреляли сотрудника Запорожской АЭС

Российские оккупанты 23 мая в Энергодаре расстреляли сотрудника Запорожской атомной электростанции.

В настоящее время мужчина с пулевыми ранениями находится в больнице.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Вчера оккупанты ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия. С многочисленными пулевыми ранениями Сергей госпитализирован в городскую больницу Энергодара, где врачи борются за его жизнь. Швец не стал выполнять преступные приказы оккупантов, за что чуть не поплатился своей жизнью", — рассказала омбудсмен.

Денисова отметила, что такие действия армии оккупантов являются преступлениями против человечности и военными преступлениями в соответствии со статьями 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда и нарушением Женевской конвенции 1949 о защите мирного населения во время войны. Она также обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека Россией в Украине.

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Следует отметить, что Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС Энергодар.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 90-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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