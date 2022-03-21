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Российские оккупанты впервые обстреляли Житомирщину из реактивной артиллерии: есть погибшие

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Российские оккупанты впервые обстреляли Житомирщину из реактивной артиллерии: есть погибшие

Украина дает отпор войскам России, которые обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры.

В Житомирской области российские оккупанты впервые из реактивной артиллерии обстреляли несколько сел. Из-за этого погибли люди.

Об этом сообщил глава Житомирской ВГА Виталий Бунечко.

Глава ВГА отметил, что за минувшие сутки враг гатив по селам Народицкой общины по реактивной артиллерии.

"К сожалению констатируем, что есть погибшие и пострадавшие. В с. Селец, Житомирской области погибли 3 военных и 1 гражданский. Однако, мы держим оборону и дальше будем уничтожать оккупанта на украинской земле", — подчеркнул Бунечко.

Как отмечается, Украина дает отпор войскам России, которые обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, попадают в жилые дома.

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