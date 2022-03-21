Российские оккупанты впервые обстреляли Житомирщину из реактивной артиллерии: есть погибшие

Российские оккупанты впервые обстреляли Житомирщину из реактивной артиллерии: есть погибшие

Украина дает отпор войскам России, которые обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры.

В Житомирской области российские оккупанты впервые из реактивной артиллерии обстреляли несколько сел. Из-за этого погибли люди.

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Об этом сообщил глава Житомирской ВГА Виталий Бунечко.

Глава ВГА отметил, что за минувшие сутки враг гатив по селам Народицкой общины по реактивной артиллерии.

"К сожалению констатируем, что есть погибшие и пострадавшие. В с. Селец, Житомирской области погибли 3 военных и 1 гражданский. Однако, мы держим оборону и дальше будем уничтожать оккупанта на украинской земле", — подчеркнул Бунечко.

Как отмечается, Украина дает отпор войскам России, которые обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, попадают в жилые дома.

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