Российские оккупанты впервые с начала войны нанесли ракетный удар по Закарпатью

Российские оккупанты впервые с начала войны нанесли ракетный удар по Закарпатью

Вражеская ракета попала в объект инфраструктуры.

Российские оккупанты впервые с начала войны нанесли ракетный удар по Закарпатской области.

Об этом сообщил глава ОВА Виктор Микита.

Вражеский снаряд попал в объект инфраструктуры в горном районе Закарпатья. На месте уже работают спасатели, а местных просят не публиковать фото и видео.

Фото: Закарпаття онлайн

"Прилет ракеты в объект в горном районе Закарпатья. На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах. Просим всех не снимать видео и фото на месте событий", — говорится в сообщении.

Фото: Закарпаття онлайн

Фото: Закарпаття онлайн

По словам местных жителей, в некоторых районах области пропал свет.

Напомним, сегодня, 3 мая, враг обстрелял ракетами Львовскую область. По словам местных жителей, взрывов было несколько.

Также оккупанты нанесли ракетный удар по Кировоградской области.

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