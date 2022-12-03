Российские оккупанты всю ночь обстреливали Днепропетровщину (фото)

Захватчики снова били по Никопольскому району Днепропетровщины.

Россияне снова терроризировали Никопольский район "Градами" и тяжелой артиллерией.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Ночь сплошных обстрелов. Оккупанты девять раз ударили по Никопольщине. Больше всего досталось районному центру. В Никополь прилетели более 30 вражеских снарядов. Люди невредимы. Изувечены 20 частных домов, хозяйственные сооружения, электросети и газопроводы. Побиты 5 солнечных панелей", - говорится в сообщении.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

В Красногригорьевской и Марганецкой громадах также обошлось без пострадавших. Повреждены несколько многоэтажек, линия электропередач и газопровод.

Напомним, оккупанты в ночь на 2 декабря обстреливали Никопольщину в Днепропетровской области. Они атаковали Марганецкую громаду и Никополь.

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