Российские оккупанты всю ночь обстреливали Луганщину: из-под завалов и пламени спасены шесть жителей

Российские оккупанты всю ночь обстреливали Луганщину: из-под завалов и пламени спасены шесть жителей

Из-за разрыва снарядов загорается сухая трава.

В течение ночи армия Российской Федерации наносила огневые удары по Северодонецку, Лисичанску, Рубежному, Кременной, Золотому, что в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Спасателям удалось спасти из-под завалов шестерых жителей Кременной и Рубежного. Кроме того, сотрудники ГСЧС вовремя ликвидировали пожары и разобрали завалы.

Из-за вражеских обстрелов возгорания произошли в жилых домах Северодонецка и Кременной, а также в двух магазинах в Северодонецке и Рубежном. В нескольких районах разрушены гаражные комплексы.

Гайдай подчеркнул, что с началом потепления после разрыва снарядов загораются лес и трава. За минувшую ночь пожары возникли в Кременной (1,5 га), Царовке (0,5 га), Айдар-Николаевке (0,5 га), Золотом-1 (0,5 га) и Лисичанске.

За прошедшие сутки украинские военные отбили четыре атаки российских оккупантов. Уничтожены семь танков, семь единиц бронированной, две единицы автомобильной техники и противотанковое орудие.

Как сообщалось, россияне ппребрасывают в Украину военных из непризнанных Абхазии и Южной Осетии. По имеющейся информации, вооруженные силы РФ испытывают проблемы с комплектованием. Так, военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, подписавшие контракты после их участия в войне с Украиной, начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт.

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