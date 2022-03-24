Для того чтобы похоронить двух захватчиков, необходимо заплатить 200 тысяч рублей.

Российские оккупанты вынуждены хоронить своих "товарищей" за свой счет и жалуются, что это очень дорого.

Об этом свидетельствует очередной перехваченный телефонный разговор оккупантов, сообщает СБУ 24 марта.

Так, один из российских военных сообщил, что для того чтобы похоронить двух захватчиков, необходимо заплатить 200 тысяч рублей, а у них "таких денег нет".

При этом говорят, что "спецоперация РФ в Украине кончено организована" и все руководство у них такое же.

"Так воевать я еб*л. Просто идешь, как мясо, а те не дают ничего сделать. Руководство конченное. Я вообще не знаю, зачем было затеивать эту спецоперацию", – говорится в телефонном разговоре.

Из-за того, что руководство "повесило" на них захоронения убитых захватчиков, они даже готовы бунтовать: "Они на себя не берут ответственности. То, что пацанов разорвало, им пох*й".

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