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Российские оккупанты выпустили пять ракет по Ахтырке: есть раненые и разрушения (фото)

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Российские оккупанты выпустили пять ракет по Ахтырке: есть раненые и разрушения (фото)

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Утром 17 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Ахтырке — пять вражеских ракет прилетели по гражданским объектам.

От сегодняшнего удара по городу, по меньшей мере, пять человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сегодня около пяти часов утра по Ахтырке был вражеский ракетный удар. Пять российских ракет прилетели по мирным гражданским объектам и причинили немало разрушений. Загорелись складские помещения. Ударной волной повредило входную дверь к подъезду двухэтажного дома, люди были заблокированы внутри", — написал он.

Глава области добавил, что пострадало немало частных домов. Удары в общем пришлись по центральной части города и массиву "Дачный". В храме выбило окна. Пострадал и детский сад "Сказка".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 83-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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