Российские оккупанты выселяют людей из общежитий в Олешках Херсонской области

Российские оккупанты выселяют людей из общежитий в Олешках Херсонской области

Город заняли русские военные.

В профтехучилище в Олешках Херсонской области заселилось около 500 российских военных, они выселяют людей из общежитий.

Об этом в видеообращении на странице Facebook сообщил Олешковский городской голова Евгений Рыщук.

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"Микрорайон "Аметист" теперь заселен полностью российскими военными. Утром казначейство прекратило пропускать финансы. Возникла проблема с зарплатами работникам наших коммунальных предприятий. Но этот вопрос должен быть решен через день-два. Есть понимание, как его решить", — говорит Евгений Рыщук.

Ранее стало известно, что в город Олешки вошли российские войска.

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