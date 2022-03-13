Российские оккупанты выстрелили в школу: глава Николаевской ОГА

Виталий Ким заявил, что куда бы оккупанты не двигались – украинские военные их найдут.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким отчитался о ходе дел на нынешний час.

Он рассказал, что украинские военные продолжают делать свое дело. А также Ким поделился, что российские оккупанты выстрелили в школу в одном из населенных пунктов. В настоящее время идет эвакуация:

"Двигаемся мы, двигаемся. Оккупанты, сволочи, выстрелить по школе в одном из населенных пунктов. Присыпало людей. Мы занимаемся эвакуацией. По всем направлениям двигаемся, перемещаемся, думаем. Занимаемся", — сказал глава Николаевской ОГА.

Также он оценил умственные способности российских военных и их тактику передвижения:

"Какие же все-таки оккупанты тупые, это просто катастрофа. Орки, они и в Африке орки. Они сюда – получили мзды, обойти – и там мзды. Они в третью сторону пошли – и там получат мзды", — сказал Ким.

Отметим, что ранее Виталий Ким заявил, что каждый приспешник российских оккупантов будет серьезно наказан. Сейчас работают над списками предателей. Глава ОГА заверил, что украинские защитники "выбьют оккупантов и освободят каждое село".

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