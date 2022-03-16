Российские оккупанты вывозят награбленное из Чернобыля: что происходит в городе

Людей оккупанты не трогают.
В Чернобыле Киевской области российские оккупанты ограбили офисы предприятий и вывозят все — от спецодежды до компьютеров.
Об этом 16 марта сообщил председатель Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота.
По его словам, автотранспорт, оставшийся на территории предприятий, также уничтожен.
"Людей оккупанты не трогают, но ограбили все офисы предприятий, которые расположены в городе. Света в Чернобыле нет. Всего в городе осталось около 300 человек", — написал он.
Читайте также: