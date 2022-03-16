Российские оккупанты вывозят награбленное из Чернобыля: что происходит в городе

Российские оккупанты вывозят награбленное из Чернобыля: что происходит в городе

Людей оккупанты не трогают.

В Чернобыле Киевской области российские оккупанты ограбили офисы предприятий и вывозят все — от спецодежды до компьютеров.

Об этом 16 марта сообщил председатель Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота.

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По его словам, автотранспорт, оставшийся на территории предприятий, также уничтожен.

"Людей оккупанты не трогают, но ограбили все офисы предприятий, которые расположены в городе. Света в Чернобыле нет. Всего в городе осталось около 300 человек", — написал он.

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