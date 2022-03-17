Захватчики вызвали Терещенко на рабочее место и забрали в райотдел полиции, сообщил глава области.

Российские оккупанты взяли в плен главу Великобурлукской общины Харьковской области Виктора Терещенко, похитив его с собственного рабочего места.

Об этом сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов.

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"Российские оккупанты понимают, что они проиграли войну на Харьковщине. Им Харьков не взять. И они продолжают свой террор против мирного населения, в частности, против глав территориальных общин Харьковщины. Сегодня к нам поступило сообщение, что они похитили из своего рабочего непосредственно кабинета Виктора Николаевича Терещенко – главу Великобурлукской территориальной общины", – рассказал Синегубов.

"Они вызвали его на рабочее место и потом под этим поводом забрали в местный райотдел полиции, по нашей информации. И сейчас держат его там, не отпускают. Я убежден, что местные жители это осуждают. Мы будем делать все, чтобы в ближайшее время Виктор Николаевич бы освобожден и освобождены наши временно оккупированные территории", — добавил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации.

Напомним, советник главы ОП также сообщал, что российские военные смогут вести активные боевые действия в Украине в течение ближайших 10-14 дней. Пока они теряют наступательный потенциал и двигаются по инерции.