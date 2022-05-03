Российские оккупанты взяли в плен голову Чернобаевки и его заместителя

В Херсонской области российские оккупанты 2 мая захватили в плен председателя Чернобыевского сельского совета Игоря Дудара и его заместителя.
Сейчас украинские власти делают все возможное для возвращения из плена похищенных чиновников.
Об этом заявила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Запорожье 3 мая, сообщает 24 канал.
Министр подчеркнула, что о председателе Чернобаевки и его заместителе никто не забудет.
"Вчера в плен взяли голову Чернобаевки и его заместителя. Наша власть будет пробовать его освобождать и не оставит", – сказала Верещук.
Напомним, 3 мая в Запорожье прибыли автобусы с людьми, которых эвакуировали из "Азовстали" в Мариуполе.
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