Российские оккупанты взяли в заложники 14 городских голов: Верещук рассказала, возможен ли их обмен

Российские оккупанты взяли в заложники 14 городских голов: Верещук рассказала, возможен ли их обмен

Украина и РФ недавно произвели первый полноценный обмен военнопленными.

Вицепремьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что российские оккупанты в Украине взяли в плен 14 городских голов.

Об этом она заявила 25 марта во время телемарафона.

По ее словам, на международном уровне решается вопрос об их обмене, поскольку в России заявили, что готовы на обмен только на условиях паритетности.

"Здесь Россия требует паритетности, мол, пограничников на пограничников, моряков на моряков, и у меня логичный вопрос: на кого мы будем менять городских голов, которых уже 14 в заложниках России? Пока решаем этот вопрос на международном уровне", — сказала Верещук.

Следует отметить, что на днях состоялся первый полноценный обмен военнопленными. В Украину вернулись десять воинов Вооруженных сил. Их обменяли на стольких же российских солдат, задержанных в ходе наступления на наши территории. Кроме этого из плена удалось вытащить 19 украинских гражданских моряков — это экипаж спасательного судна "Сапфир", захваченного врагом при попытке эвакуировать наших военных с острова Змеиный, в первый день войны. Вернуть их удалось в обмен на 11 российских гражданских моряков.

Ранее на девять российских военных-срочников удалось обменять мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого оккупанты похитили 11 марта. Он провел в плену шесть дней.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 30-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 25 марта от рук россиян погибли 135 детей.

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