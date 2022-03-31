Российские оккупанты за месяц войны в Украине повредили 117 больниц и обстреляли 65 "скорых" — Ляшко

Российские оккупанты за месяц войны в Украине повредили 117 больниц и обстреляли 65 "скорых" — Ляшко

От начала военной агрессии РФ убиты 6 медицинских работников, еще 18 были ранены.

Российские оккупанты во время военных действий против Украины повредили 261 учреждение здравоохранения, 13 больниц восстановлению не подлежат.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Из тех регионов, откуда мы можем получить такие данные — 261 учреждение здравоохранения повреждено. К этому числу относят как многопрофильные больницы, так и амбулатории семейной медицины. В частности 13 больниц уничтожены полностью — они уже восстановлению не подлежат, будет новое строительство", — сообщил Ляшко и добавил, что также были обстреляны и выведены из строя 65 автомобилей экстренной медицинской помощи.

Глава Минздрава также сообщил о потерях среди медиков: от начала войны в Украине убиты 6 медицинских работников, еще 18 были ранены.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 36-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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