Российские оккупанты за сутки убили в Николаевской области одного человека, еще пять получили ранения

Российские оккупанты за сутки убили в Николаевской области одного человека, еще пять получили ранения

В Николаевской области за сутки в результате обстрелов российских оккупантов убит один человек, ранены пять.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной военной администрации в сводке по состоянию на 8:00.

"Вчера после обеда Николаевская область и областной центр были обстреляны. В частности, в Вознесенском районе был нанесен ракетный удар по объекту инфраструктуры. Днем и ночью были прилеты и обстрелы за пределами поселка Березнеговатое. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Также оккупантами был произведен обстрел жилых кварталов одного из районов Николаева. Возникшие пожары были ликвидированы. Кроме того, в результате ракетных обстрелов произошло возгорание Галициновского леса, пожар также был ликвидирован. Сегодня ночью снова нанесен ракетный удар по удаленному району областного центра.

В течение суток в результаты обстрелов Николаевской области — 5 раненых, один человек скончался. Детали по поводу пострадавших уточняются, добавили в администрации.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 74-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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