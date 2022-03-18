Российские оккупанты за все время войны разрушили 44 религиозных сооружения: где именно

Российские оккупанты за все время войны разрушили 44 религиозных сооружения: где именно

В основном разрушены православные церкви.

Российские оккупанты с начала полномасштабной войны разрушили 44 постройки духовного значения в 7 областях Украины.

Об этом во время онлайн-пресс-конференции сообщила глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Елена Богдан.

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"Пропагандисты Кремля цинично прикрывают собственные имперские амбиции тезисами о защите православия и в то же время агрессивная атака российских войск разрушает православные храмы и другие святыни религиозных общин Украины. К сожалению, нужно констатировать, что по обновленной информации, по состоянию на сегодняшний день (18 марта — ред.) У нашей службы уже есть данные о по меньшей мере 44 сооружениях духовного значения в по меньшей мере 7 областях Украины, где произошли те или иные разрушения", — отметила Богдан.

По словам главы Госслужбы по этнополитике и свободе, в некоторых случаях здания разрушены полностью, в том числе даже исторические храмы. Некоторые пострадали частично, когда, например, обломок ракеты попал в часть здания.

Так, в частности, больше всего пострадали сооружения духовного значения в Киевской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Харьковской и Черниговской областях.

"В подавляющем большинстве этих случаев пострадали именно православные храмы. Также пострадали 3 протестантских культовых здания, 3 иудейских, 1 римско-католическаое и 1 мечеть", — отметила Богдан.

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