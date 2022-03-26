Российские оккупанты заблокировали эвакуационную колонну с людьми с Мариуполя — Денисова

Оккупанты продолжают совершать военные преступления в Украине.
Вблизи Васильевки Запорожской области россияне заблокировали проезд и создали многокилометровую пробку из автомобилей беженцев из Мариуполя.
Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
В колонне эвакуационные автобусы, которые вывозят людей из Бердянска в Запорожье. В очереди стоят и кареты скорых с ранеными детьми. Люди уже двое суток находятся без воды и продуктов питания.
"Российские оккупанты делают углубленный обзор тех, кто пересекает их блокпост, и создают препятствия для движения колонны. Действия России являются грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как военное преступление согласно Римскому уставу уголовного суда. Призываю международное сообщество, государства и международные организации немедленно осудить грубое нарушение Россией передвижения гуманитарных коридоров", — отметила омбудсмен.
Денисова также добавила, что есть договоренность с представительством Международного Комитета Красного Креста об доставке людям, оказавшимся в пробке продуктов питания вода и лекарства.
"Пока продолжаются тяжелые переговоры о пропуске колонны. Держитесь! Украина своих не оставляет!", — подчеркнула Денисова.
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