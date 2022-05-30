Российские оккупанты заблокировали в украинских портах 84 судна и 450 моряков

В плену русских оккупантов практически 450 моряков. Они находятся в морских портах Украины на 84 заблокированных судах.
Об этом сообщил директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко.
По его словам, эту статистику предоставила Украине Организация объединенных наций.
“Это суда со всего мира, плавающие под флагами других государств, но они на системной основе заходят в морские порты Украины. Происходящее сейчас – это не только геноцид России против Украины, а также государств Африки и Азии, которые являются основными потребителями сельскохозяйственной продукции. То есть это кризис, который имеет мировой и глобальный подтекст”, — отметил Богдан Устименко.
Он также добавил, что с начала боевых действий в нашей стране на грани голода оказались 18 млн человек. Это произошло из-за непоставок сельскохозяйственной продукции: зерна, подсолнечного масла и кукурузы.
"В Украине заблокированы шесть миллионов тонн зерна и 14 миллионов тонн кукурузы", — подчеркнул директор Украинского института морского права и безопасности.
Напомним, что в Николаевской области задержали поселкового голову и депутата.
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