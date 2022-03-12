Российские оккупанты захватили около 70% Луганской области — глава ОВА

На захваченных территориях уже начинают подключать российское телевидение и распространять вражеские фейки.

Луганская область сейчас является одной из самых горячих точек Украины. Обстрелы продолжаются в Горской громаде, Попасной, Лисичанске, Северодонецке, Рубежном и Кременной, где проходит линия обороны.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, россияне обстреливают школы, больницы, садики, бьют по водопроводам и газопроводам, электросетям. При этом не позволяют восстановить поврежденную инфраструктуру, не согласовывают гуманитарные коридоры.

"Всю территорию, которая сейчас находится под контролем Украины, всю обстреливают. Десятки погибших среди мирного населения и десятки раненых", — сообщил Гайдай.

Также в Луганской области есть проблема с гуманитарными грузами. Грузы возят по всем возможным путям: автотранспортом, микроавтобусами, фурами, железной дорогой. Это средства индивидуальной гигиены, лекарства и пищи. В городах Лисичанск и Северодонецк власти создают дополнительные центры раздачи гуманитарной помощи.

На подконтрольной территории работает мобильная связь, но с большими перебоями. Ремонтные бригады пытаются быстро починить связь, но это проблематично.

По словам главы ОВА, на захваченных территориях уже начинают подключать российское телевидение.

"Оккупировано сейчас уже 70 процентов территории Луганской области. На этих территориях уже распространяется российская пропаганда и фейки", — подытожил Гайдай.

Напомним, что в Луганской области из-за вражеских обстрелов 20 населенных пунктов остались без газоснабжения. Также сообщалось, что Северодонецк удерживает оборону, но оккупанты разрушают жилье и инфраструктуру.

ТСН.ua