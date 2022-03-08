Российские оккупанты захватили радиостанцию "Азовская волна" в Бердянске

Оккупанты могут распространять пропаганду.

Российская армия захватила радиостанцию "Азовская волна" в Бердянске Запорожской области.

Об этом со ссылкой на оперативный штаб Бердянского исполкома сообщила пресс-служба Запорожской ОВА.

"Предупреждаем всех горожан, что возможно распространение оккупантами информации пропогандистского и антиукраинского характера. Знайте, это дезинформация и манипуляции", — говорится в сообщении.

К слову, 3 марта российские оккупанты захватили в Херсоне телебашню и телерадиовещание. С утра 4 марта через приставку Т2 оккупанты начали транслировать российские телеканалы и радиоканалы.

Кроме того, 4 марта российская армия оцепила телевизионную башню в Мелитополе и Запорожской области.

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