Российские оккупанты захватили радиостанцию "Азовская волна" в Бердянске

Оккупанты могут распространять пропаганду.
Российская армия захватила радиостанцию "Азовская волна" в Бердянске Запорожской области.
Об этом со ссылкой на оперативный штаб Бердянского исполкома сообщила пресс-служба Запорожской ОВА.
"Предупреждаем всех горожан, что возможно распространение оккупантами информации пропогандистского и антиукраинского характера. Знайте, это дезинформация и манипуляции", — говорится в сообщении.
К слову, 3 марта российские оккупанты захватили в Херсоне телебашню и телерадиовещание. С утра 4 марта через приставку Т2 оккупанты начали транслировать российские телеканалы и радиоканалы.
Кроме того, 4 марта российская армия оцепила телевизионную башню в Мелитополе и Запорожской области.
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