Российские оккупанты захватили село в Донецкой области – Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили актуальную информацию о ситуации на фронте.
Как отметили украинские защитники, оккупанты имеют частичный успех в направлениях Покровского и Клинового.
Враг, недавно оккупировавший Светлодарск, теперь захватил село Медная Руда в Бахмутском районе Донецкой области.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 26 мая.
"Количество населения по состоянию на 2001 год – 9 человек). Захватчики осуществляют перегруппировку", – сообщили в Генштабе.
Напомним, потери российских оккупантов в Украине перевалили за 29,5 тысяч человек. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.
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