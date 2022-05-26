Российские оккупанты захватили село в Донецкой области – Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили актуальную информацию о ситуации на фронте.

Как отметили украинские защитники, оккупанты имеют частичный успех в направлениях Покровского и Клинового.

Враг, недавно оккупировавший Светлодарск, теперь захватил село Медная Руда в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 26 мая.

"Количество населения по состоянию на 2001 год – 9 человек). Захватчики осуществляют перегруппировку", – сообщили в Генштабе.

Напомним, потери российских оккупантов в Украине перевалили за 29,5 тысяч человек. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.

Кулеба: "Украина не пойдет на уступки, чтобы умиротворить Путина"

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