Российские оккупанты захватили Светлодарск – глава военной администрации

Оккупанты установили триколор в светодарске / Фото: из соцсетей

Глава Светлодарской военной администрации Сергей Гошко сообщил, что российские войска 24 мая вошли в город и установили свой флаг на здании городского совета.

Гошко подчеркнул, что Светлодарск Донецкой области захвачен российскими войсками.

Об этом сообщает "Свободное радио".

"В это время вывешивают свою тряпку (трикорол – ред.) на административном здании", – сказал глава военной администрации.

Он также сообщил, что по улицам Светлодарска группами по пять человек ходят вооруженные оккупанты и проверяют документы у местных жителей. Однако большого присутствия захватчиков не наблюдается, добавил Гошко.

Следует отметить, что в Светлодарске расположена Углегорская ТЭС с крупнейшими производственными мощностями в Украине.

Напомним, российская армия сконцентрировала усилия на проведении наступления в Луганской области. Оккупанты планируют оцепить Лисичанск и Северодонецк.

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