Российские оккупанты захватили в плен заместителя председателя одной из ОТГ в Сумской области — глава ОВА

Шибаев сопровождал гуманитарный груз.
Российские оккупанты захватили в плен заместителя председателя Новослободской ОТГ Конотопского района Сумской области.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Шибаев Алексей Михайлович, заместитель председателя Новослободской ОТГ Конотопского района в плену российских военных с 1 апреля", — отметил он.
По словам Живицкого, Шибаева схватили на вражеском блокпосте возле с. Пересепки Путивльской ОТГ при сопровождении им гуманитарного груза.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 38-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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