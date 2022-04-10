Российские оккупанты закрашивают бортовые номера своих кораблей: Арестович назвал причину

Арестович отметил, что это может означать, что ВСУ повредили российские корабли.

Российские оккупанты в бассейне Черного моря начали закрашивать бортовые номера своих кораблей. Это значит, что военные государства-агрессора пытаются скрыть потери.

Об этом 10 апреля во время брифинга сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Боевые корабли РФ, действующие в бассейне Черного моря, начали закрашивать бортовые номера. Это делается для того, чтобы скрыть потери. Это конечно не утопленные корабли, хотя кто знает. Но точно повреждены. И поскольку они однотипные, россияне хотят скрыть, какой именно корабль был поврежден. Это означает, что мы бьем их морской флот", — сказал Арестович.

Напомним, украинские военные нанесли удар по скоплению сил российских оккупантов на аэродроме в Мелитополе.

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