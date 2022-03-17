Российские оккупанты замедлили темпы наступления в Запорожской области: у них заканчивается топливо и боеприпасы

Российские оккупанты замедлили темпы наступления в Запорожской области: у них заканчивается топливо и боеприпасы

Украинские военные также работают и над эвакуацией мирного населения из зоны боевых действий в области.

Истощенные российские оккупанты снизили темпы наступления на Запорожском направлении. Они испытывают проблемы со своевременным пополнением запасов топлива и боеприпасов.

Об этом сообщает Командование южной группировки войск.

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"Продолжается двадцать вторые сутки героического противостояния подразделений Сил обороны Украины на Запорожском направлении и Украинского народа российскому военному вторжению. Силы обороны Запорожского края продолжают наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, который пытается закрепиться и удерживать оборону захваченных рубежей", — говорят в Командовании южной группировки войск.

Сообщается, что личный состав оккупационных войск, подавляющее большинство которого – молодые срочники, уже очень истощен. Несмотря на это, враг продолжает систематически обстреливать область из артиллерии 152-го, 122-го калибров. Чаще всего оккупанты применяют минометы 120-го и 82-го калибров.

В то же время, украинские подразделения продолжают наносить встречное поражение по противнику.

"Поэтому незваные гости не будут спокойно спать на украинской земле — их везде "горячо" приветствуют наши военные", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что руководство Запорожской областной военной администрации пытается эвакуировать жителей оккупированных населенных пунктов Запорожского края в безопасные регионы Украины, а также отправлять мирному населению гуманитарные конвои.

В течение двух суток из Запорожской области было эвакуировано 9633 человек, среди которых 772 ребенка. Люди двигались на 2879 автомобилях.

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