Российские оккупанты заминировали конюшню Камалии и расстреляли лошадей

Конюшня украинской певицы расположена в Буче.
Украинская певица Камалия поделилась печальными новостями.
Артистка рассказала, что российские оккупанты расстреляли нескольких лошадей в ее конюшне, которая расположена в Буче. Среди животных был и любимец исполнительницы.
"Моего малыша Тоти-Сеньора, сына легендарного Тотиласа, многократно чемпиона мира, чемпиона Олимпийских игр, больше нет. Российские фашисты расстреляли несколько лошадей из нашей конюшни "КСК Буча", – рассказала Камалия.
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Также певица сообщила, что российские оккупанты заминировали территорию, на которой расположена ее конюшня.
Напомним, 28 февраля Камалия сообщила, что вражеские танки оцепили конюшню с ее лошадьми и не подпускали, чтобы напоить и накормить животных.
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