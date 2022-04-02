Российские оккупанты заминировали конюшню Камалии и расстреляли лошадей

Конюшня украинской певицы расположена в Буче.

Украинская певица Камалия поделилась печальными новостями.

Артистка рассказала, что российские оккупанты расстреляли нескольких лошадей в ее конюшне, которая расположена в Буче. Среди животных был и любимец исполнительницы.

"Моего малыша Тоти-Сеньора, сына легендарного Тотиласа, многократно чемпиона мира, чемпиона Олимпийских игр, больше нет. Российские фашисты расстреляли несколько лошадей из нашей конюшни "КСК Буча", – рассказала Камалия.

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Также певица сообщила, что российские оккупанты заминировали территорию, на которой расположена ее конюшня.

Напомним, 28 февраля Камалия сообщила, что вражеские танки оцепили конюшню с ее лошадьми и не подпускали, чтобы напоить и накормить животных.

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