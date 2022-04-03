Российские оккупанты замучили и убили марафонца-рекордсмена Украины

Тело спортсмена нашли в Сумской области.

Российские оккупанты замучили и убили марафонца из "Книги рекордов Украины" Сергея Проневича.

Об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

Тело мужчины нашли в селе Боромля в Сумской области после его освобождения украинскими военными.

"Как и всех людей, меня ошеломило страшное известие о парне из Сумщины, которого пытали и убили российские военные. Его тело было найдено уже после освобождения Боромли, через неделю после исчезновения.

Невероятно тяжело об этом писать, но им оказался рекордсмен Украины Сергей Проневич», – написала она.

Проневич попал в "Книгу рекордов Украины2 в октябре 2019", пробежав в полной военной экипировке марафонскую дистанцию 42 км. Сергей Проневич был в территориальной обороне и скрылся 12 марта.

Напомним, что в Бучанском районе Киевской области кафиры убили известного украинского футболиста и тренера Виктора Юрченко. Ему было 58 лет.

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