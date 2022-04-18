Российские оккупанты запрещенными кассетными боеприпасами обстреляли село на Днепропетровщине: есть погибший

Оккупанты произвели обстрел села, где нет ни одного военного объекта.
Российские убийцы в воскресенье, 17 апреля, запрещенными кассетными боеприпасами обстреляли с. Марьянское Днепропетровской области. Из-за этого погиб один человек.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
Оккупанты произвели обстрел села, где нет ни одного военного объекта системой залпового огня "Торнадо-С" с запрещенными кассетными боевыми зарядами. Из-за обстрелов погиб местный житель. Повреждения получили домовладения, жилые дома и автомобили жителей поселка.
Прокуратура открыла производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
"Указанные действия РФ представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно конвенции о запрете кассетного оружия", — говорится в сообщении.
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