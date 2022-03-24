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Российские оккупанты запустили ракеты по селам Житомирской области: опубликовано фото последствий обстрела

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Российские оккупанты запустили ракеты по селам Житомирской области: опубликовано фото последствий обстрела

ГСЧС

Оккупанты обстреляли лицей, котельную, дом культуры и разрушили жилье.

В Житомирской области утром 24 марта оккупанты нанесли ракетные удары по объектам инфраструктуры и домам мирных граждан. Есть травмированный, жилье людей разрушено.

Об этом сообщает ГСЧС.

Известно, что оккупанты обстреляли село Кирданы Коростенского района, где в результате ракетных ударов повреждено здание лицея, котельная и дом культуры без последующего горения. Погибших и травмированных нет.

Также разрушены 5, повреждено 13 жилых домов и 7 хозяйственных построек в с. Раковщина Коростенского района без последующего горения, травмирован 1 человек.

Для проведения поисково-спасательных работ привлекалось 13 человек и 3 единиц техники ГСЧС.

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