Пленный российский зэк рассказал, как воины армии РФ убили своего командира и уехали пить, гулять и праздновать это событие.
Российские оккупанты зарезали своего командира и поехали это праздновать.
Соответствующее видео с показаниями пленного зэка-оккупанта обнародовал журналист Юрий Бутусов в Telegram.
В плен в военные ВСУ попал российский зэк, который рассказал, как вояки армии РФ зарезали своего командира и уехали пить, гулять и праздновать это событие.
"Пленный зек поэтично, но путанно рассказывает, как зарезали своего русского командира (командиров?), забрали его (их?) оружие и поехали пить, гулять и это дело отмечать. Что ж, самоуничтожение оккупантов полностью приветствуется. Продолжайте, не останавливайтесь", — написал Бутусов под видео.
Напомним, вечером 28 июля в оккупированном Донецке раздался мощный взрыв, зафиксировано попадание в здание "МВД ДНР".
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