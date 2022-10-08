Российские оккупанты жалуются на нехватку боеприпасов и называют себя "мясом": перехват разговора

Оккупант говорит, что воины ВСУ над ними уже наверняка смеются.

Российский оккупант в перехваченном СБУ разговоре с женой жалуется на нехватку боеприпасов, людей, бестолковое руководство и называет себя "мясом".

Об этом говорится в разговоре захватчика с супругой, которую перехватила СБУ.

Россиянин в разговоре с женой сетует на нехватку боекомплекта, он заявляет, что раньше они запускали по Украине по 10-20 ракет, а сейчас – по 3-4. Оккупант жалуется на проблемы с боекомплектом и работу корректировщиков огня, которые приводят обстрелы по своим же позициям.

Также захватчик возмущается своими командировами, которые приказывают им штурмовать позиции ВСУ, однако россияне с поля боя возвращаются либо ранеными, либо погибшими. При этом раненых никто не забирает: если дополз до позиций оккупантов — значит выжил. Россиянин жалуется, что из-за их неудачных штурмов ВСУ над ними уже наверняка смеются.

Оккупанты в перехваченных разговорах часто сетуют на ситуацию на фронте

Один из российских захватчиков в разговоре со своей женой разрыдался, заявив, что ВСУ их берут в окружение, а никто им не хочет помочь.

Ранее Главное управление разведки Минобороны публиковало разговор попавшего в окружение под Лиманом оккупанта. Россиянин сетует на большое количество погибших и радуется мобилизации в России.

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