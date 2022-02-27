Российские окупанты беспощадно бьют по Сумам: на фото показали разрушения

Российские окупанты беспощадно бьют по Сумам: на фото показали разрушения

Утром 27 февраля в городе было спокойно.

В субботу, 27 февраля, российские войска беспощадно обстреливали украинские города. Серьезно досталось Сумам.

Фото последствий от обстрелов опубликовал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

По словам главы области, по состоянию на 09:30 27 февраля в Сумах спокойно.

Как сообщалось, утром в Сумах на улице зафиксировали большую колонну российской оккупационной техники. Отмечается, что она двигает со стороны Химпрома на город. К слову, предприятие "Сумыхимпром" расположено в южной части города.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

потери личного состава – более 3000 человек,

танки – около 100,

боевые бронированные машины – около 540,

пушки – 15,

ЗРК "Бук" – 1,

самолеты – 16,

вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: