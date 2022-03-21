Российские окупанты обстреляли село в Запорожской области: применили "Грады", минометы и танк

Российские окупанты обстреляли село в Запорожской области: применили "Грады", минометы и танк

Уничтожено несколько построек.

За прошедшие сутки, 20 марта, российские оккупанты в течение двух часов обстреливали Каменское в Запорожской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что по мирному населенному пункту российская армия применила "Грады", минометы, системно обстреливала из САУ и танка. "Российские преступники на этот раз даже не применяли беспилотник, а провели массированный обстрел наугад", — говорится в сообщении.

В результате обстрела армией РФ уничтожены несколько зданий, другие — охватил огонь. Без крова осталось немало людей. Число пострадавших уточняется.

Как сообщалось, в Запорожском направлении украинские военнослужащие дают отпор российским захватчикам. Воины-десантники вывели из строя один вражеский БТР, а горные стрелки уничтожили десять российских окуупантов в и МТЛБ.

Читайте также: