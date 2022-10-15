Российские олигархи готовы отдать часть состояния на восстановление Украины, чтобы выйти из-под санкций – эксперт

Один из российских олигархов на условиях анонимности сказал, что российские богачи готовы отдать половину своего состояния, чтобы ускользнуть из-под санкций и продолжать вести привычный для себя образ жизни.

Об этом ТСН.ua рассказал эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

"По оценке одного из российских олигархов, его спрашивали, готов ли он отдать часть своего состояния, для того чтобы выйти из-под санкций и жить, как раньше, сто процентов российских олигархов готовы отдать 50% своего состояния, или в бюджет США, или на восстановление Украины, но в ответ иметь возможность уехать из России и вести образ жизни, который был до 2014 года. Это частные самолеты, это яхты, это моря, океаны, казино, курорты, они готовы отдать половину своего состояния и продолжать жить, как раньше", — отметил он.

Иван Ступак уверен, что среди высокопоставленных военных РФ есть также много людей, желающих тратить свои средства за рубежом.

"Мы знаем о многих ФСБшниках, военных, имеющих квартиры, дома, бизнесы в Европе и США. Он хочет в четверг сесть на частный самолет, вылететь во Францию, провести там выходные в казино, на яхте, и в воскресенье вечером вернуться в Москву. То есть многие хотят изменить ситуацию, но боятся Путина, кто-то даже считает, что "автобус", которым управляет Путин, в последний момент вырулит и выйдет из-под санкций, такие надежды есть, но с каждым днем они все меньше и меньше", – резюмировал эксперт.

Антироссийские санкции

С начала полномасштабного вторжения в Украину ряд европейских стран и США ввели санкции против России и ее богатейших людей.

В результате санкций представители так называемой российской "элиты" начинают говорить о возможном смене руководства. Еще одним мощным ударом станет официальное введение максимальной цены на российскую нефть.

Самые богатые россияне с начала 2022 года потеряли почти $95 млрд. Наибольшие финансовые потери понесли основатель группы "Ренова" Виктор Вексельберг и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов.

По мнению российского правозащитника и блогера Марка Фейгина, пока верхушка власти РФ занята войной в Украине, низшая ступень – руководители российских компаний – занимаются переделом финансовых потоков.

Однако Венгрия продолжает поддерживать Россию, угрожая заблокировать антироссийские санкции. Страна, в частности, требует снять санкции с путинских олигархов.

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