Российские олигархи переживают не за войну, а за свои деньги – политтехнолог

Российские олигархи переживают не за войну, а за свои деньги – политтехнолог

Большинство олигархов из окружения Путина стали жаловаться на войну.

Большинство людей уже слышали, что некоторые олигархи из окружения Путина осудили нападение России на Украину. Но не надо думать, что они переживают за украинский народ.

Они больше переживают за собственные средства, которые могут потерять в результате агрессии, а не за людей. Об этом в эфире 24 канала заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Во время аннексии Крыма и преступного захвата Донецка и Луганска никто из олигархов никак не реагировал, ведь тогда они свои деньги не теряли. "Думаю, они выступили не против войны, а против финансовых потерь, которые являются следствием войны, развернутой Россией", — отметил политтехнолог.

Как сообщил ученый, сейчас в России вполне реальный "дворцовый переворот", ведь власть имущие, годами сидевшие возле кормушки, начали терять серьезные деньги. Они не понимают, для чего это делается и почему они должны терять миллиарды долларов из-за прихоти Путина. Следовательно, последствия войны первыми уже ощутили обычные граждане России, а за ними понемногу начала чувствовать и элита.