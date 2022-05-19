Российские операции на фронте становятся более "скромными": в Пентагоне заявили, что россияне сокращают свои задачи и цели

В Пентагоне говорят, что наступательные операции оккупантов в последнее время становятся менее масштабными, а их цели становятся более локализованными.
По словам представителя Минобороны США, украинские защитники продолжают оттеснять противника от Харькова к границе. Кроме того, оккупанты не имеют прогресса в направлении от Донецка к Великой Новоселке, которую на дня освободили.
Об этом представитель Пентагона сказал на брифинге в Вашингтоне 18 мая.
"Это просто своеобразное сокращение их (оккупантов – ред.) задач и целей. И это также соответствует размерам подразделений, участвующих в этих мелких операциях. Мы видим, что привлекается все большее количество подразделений размером с роту", — отметил представитель Пентагона.
По его словам, "россияне до сих пор не исправили свои проблемы с координацией — они до сих пор очень хорошо интегрируют свои подразделения, а их связь между командирами остается не слишком эффективной".
Представитель Минобороны США отметил, что россияне "очевидно, пытаются сорвать поток оружия в Украину, но нет признаков того, что им это удалось, поэтому снабжение продолжается".
Напомним, в РФ, где систематически блокировали переговоры с Украиной, вели себя свысока и диктовали свои условия, заявляют, что уже готовы к мирному диалогу с Киевом.
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