Российские операции на фронте становятся более "скромными": в Пентагоне заявили, что россияне сокращают свои задачи и цели

Российские операции на фронте становятся более "скромными": в Пентагоне заявили, что россияне сокращают свои задачи и цели

В Пентагоне говорят, что наступательные операции оккупантов в последнее время становятся менее масштабными, а их цели становятся более локализованными.

По словам представителя Минобороны США, украинские защитники продолжают оттеснять противника от Харькова к границе. Кроме того, оккупанты не имеют прогресса в направлении от Донецка к Великой Новоселке, которую на дня освободили.

Об этом представитель Пентагона сказал на брифинге в Вашингтоне 18 мая.

"Это просто своеобразное сокращение их (оккупантов – ред.) задач и целей. И это также соответствует размерам подразделений, участвующих в этих мелких операциях. Мы видим, что привлекается все большее количество подразделений размером с роту", — отметил представитель Пентагона.

По его словам, "россияне до сих пор не исправили свои проблемы с координацией — они до сих пор очень хорошо интегрируют свои подразделения, а их связь между командирами остается не слишком эффективной".

Представитель Минобороны США отметил, что россияне "очевидно, пытаются сорвать поток оружия в Украину, но нет признаков того, что им это удалось, поэтому снабжение продолжается".

Напомним, в РФ, где систематически блокировали переговоры с Украиной, вели себя свысока и диктовали свои условия, заявляют, что уже готовы к мирному диалогу с Киевом.

Как оккупанты ведут себя на территории оккупированных городов и поселков Херсонской области

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