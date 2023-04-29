Российские пилоты в Сирии устраивают провокации в отношении американских летчиков — CNN

Американские чиновники утверждают, что российские самолеты около 85 раз нарушили протоколы по предотвращению случайных военных инцидентов.
В Сирии российские пилоты пытаются устроить воздушные провокации в отношении американских пилотов.
Об этом заявил представитель Центрального командования США полковник Джо Буччино в комментарии CNN.
Как передает издание, накануне были зафиксированы случаи агрессивного поведения российских пилотов в небе над Сирией. В частности, россияне пытались имитировать воздушное сражение с американскими самолетами.
"Отмечается, что российские пилоты, похоже, не стремились действительно сбить американские самолеты, но, вероятно, пытались "спровоцировать" американских летчиков на какие-либо ответные действия и тем самым "втянуть" их в "международный инцидент", — говорится в сообщении.
Американские чиновники утверждают, что российские самолеты около 85 раз нарушили протоколы по предотвращению случайных военных инцидентов.
"Похоже, это отвечает новому способу работы", — сказал представитель Центрального командования США. По его словам, американские пилоты отказались участвовать в воздушных боях и соблюдают протоколы мер по предотвращению конфликтов.
Напомним, Олег Жданов рассказал, могут ли российские летчики "отмазаться" от уголовной ответственности за бомбардировку гражданских объектов в Украине.
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