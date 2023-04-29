Российские пилоты в Сирии устраивают провокации в отношении американских летчиков — CNN

Американские чиновники утверждают, что российские самолеты около 85 раз нарушили протоколы по предотвращению случайных военных инцидентов.

В Сирии российские пилоты пытаются устроить воздушные провокации в отношении американских пилотов.

Об этом заявил представитель Центрального командования США полковник Джо Буччино в комментарии CNN.

Как передает издание, накануне были зафиксированы случаи агрессивного поведения российских пилотов в небе над Сирией. В частности, россияне пытались имитировать воздушное сражение с американскими самолетами.

"Отмечается, что российские пилоты, похоже, не стремились действительно сбить американские самолеты, но, вероятно, пытались "спровоцировать" американских летчиков на какие-либо ответные действия и тем самым "втянуть" их в "международный инцидент", — говорится в сообщении.

Американские чиновники утверждают, что российские самолеты около 85 раз нарушили протоколы по предотвращению случайных военных инцидентов.

Также читайте Россияне нанесли ракетную атаку по Украине: какая ситуация в регионах за сутки

"Похоже, это отвечает новому способу работы", — сказал представитель Центрального командования США. По его словам, американские пилоты отказались участвовать в воздушных боях и соблюдают протоколы мер по предотвращению конфликтов.

Напомним, Олег Жданов рассказал, могут ли российские летчики "отмазаться" от уголовной ответственности за бомбардировку гражданских объектов в Украине.

Читайте также: