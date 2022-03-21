Российские пираты закрашивают бортовые номера и названия боевых кораблей

Это значит, что враг вскоре планирует совершить провокацию.

Российские моряки начали закрашивать на боевых кораблях флаги, бортовые номера и названия.

Это объясняется тем, что враг может готовить новые провокации в Черном море. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Государственной пограничной службы Украины.

Украинские пограничники в таких действиях врага видят только одно – они готовятся к провокациям против гражданских судов в Черном море, чтобы потом обвинить в таких атаках украинских моряков.

Также в ГПСУ сообщили, что за время войны российские оккупанты уже прибегали к подобным провокациям. Так, например, преступникам удалось заблокировать работу украинских портов, захватить в плен команды нескольких гражданских судов, а из поврежденного танкера они устроили "экологическую бомбу". Следовательно, следует ожидать от россиян чего-то подобного, ведь честь и совесть у этих людей просто отсутствует.

Напомним, что недавно враг захватил одно поисково-спасательное судно и угрожал применением оружия тем катерам, которые двигались на помощь экипажам подбитых судов.

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