Российские пленные остаются в СИЗО в информационном вакууме, поэтому после обмена могут снова пойти на войну

Трехразовое питание, одежда, предметы гигиены от международных благотворителей и почти полный информационный вакуум. Российские пленные, ожидающие обмена в разных украинских следственных изоляторах, о том, что происходит, в частности, на украинском фронте узнают только по радио на украинском языке. Почти ничего не понимают, так что их картина мира во время пребывания здесь не слишком меняется. И когда они попадут домой, есть высокая вероятность, что снова возьмут оружие и вернутся, говорится в ТСН.

В одном следственном изоляторе для российских военнопленных был отведен целый этаж. Здесь 14 камер и сейчас находятся 27 россиян, так называемых «ЛНРовцев» и «ДНРовцев». И сотрудники СИЗО говорят, ведут себя здесь очень тихо и спокойно.

У четырех уроженцев Донбасса, 8 лет назад оказавшихся в оккупации, мнения о том, чтобы уехать оттуда не возникало. 23 февраля, за день до широкомасштабного наступления, к каждому из них пришли россияне и, по их рассказам, забрали воевать против Украины. Несколько месяцев они стояли на блокпостах Херсона, в конце июля их бросили на передовую. "С первого дня мы приехали, вещи не успели разобрать, сразу нас начали обстреливать, и все время практически обстреливали", — рассказывают они.

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Теперь они сидят вместе в маленькой камере, надеются на обмен и размышляют, как дома избежать повторной мобилизации. «Нет, на такую удочку мы уже не поведем. Думаю, что люди, которые уже были в таком, простите, ге, вторично туда не полезут. Надеюсь, что от нас отстанут, как от неблагонадежных, типа мол в плену были», — говорит один из пленных.

"Возвращаться туда назад нет никакого желания, и честно говоря, не собираюсь, я буду всеми возможными и невозможными способами, чтобы остаться с семьей, и если нужно будет куда-то переехать, то до этого уже", — говорит другой.

В соседней камере обмена ждут двое россиян. Один – из Сибири, другой – из Бурятии. Каждому – 21 год. И оба они говорят, что в российскую армию пошли как на заработки, ведь там не только нормально платят, но и выплату зарплаты не задерживают. Эти двое в плену уже несколько месяцев, но за это время их мировоззрение не особо изменилось. Они не задумываются, от чего их страна пришла нас освобождать или почему в России им так бедно живется. "От нашего слова ничего особенно не зависит", — говорят они.

А еще за время пребывания в украинском плену эти российские солдаты ничего нового об Украине не узнали, в телевизоре нет антенны.

С такими российскими пленными Владимир Золкин общается и записывает длинные интервью уже полгода. Называет их зомбированными и рассказывает, рашисты приезжают воевать в Украину, не понимая, зачем они здесь, и уже после попадания в плен, так же остаются в основном в информационном вакууме.

«Уже после того, как мы с ними час просмотрели этот ролик-нарезку, с ними можно садиться и о чем-то предметно разговаривать, потому что в противном случае эти люди пусты, как со стеной разговариваешь, потому что они ничего не знают, ни чем не интересовались, и когда они вернутся туда, что самое главное, они туда ничего не привезут, то есть они попадут в то же информационное поле и будут такими, какими были до войны, а через месяц, им снова можно давать оружие и отправлять в Украину», – говорит блоггер.

В Департаменте исполнения наказаний согласны, телевизоры в тюремных камерах, где сидят россияне, могли бы несколько повлиять на их мозги. Но они не могут снабдить все СИЗО телевизорами.

Здесь готовы принять в подарок от всех желающих любые старенькие телевизоры. «Если такова будет акция, то мы будем только рады», — говорят в учреждении.

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