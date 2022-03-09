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Российские пленные признали, что они военные преступники, и каяются перед украинцами

Российские пленные признали, что они военные преступники, и каяются перед украинцами

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Российские пленные признали, что они военные преступники, и каяются перед украинцами

Фото: сундуков с видео

Российские пленные призывают остальных военных не идти воевать против Украины.

Российские военные, которые находятся в плену на территории Украины, признали, что они пришли как военные преступники. Оккупанты извинились перед украинским народом.

Об этом они сказали на пресс-конференции 9 марта.

"Сказать то, что хотел извиниться перед ними (украинцами. — ред.), то, что мы зашли на их территорию, вникли как военные преступники. Потому что наша власть сказала, что здесь нужно спасти мирное население", — сказал один из пленных Рассказов Владимир.

Кроме того, он обратился в другие военные РФ и окликал бросать оружие и идти домой. Он объяснил, что украинский мирный народ не хочет войны.

Это же сказали остальные пленники, присутствовавшие на брифинге. Они также извинились перед украинцами за кровавые преступления.

© ТСН.ua
ТСН.ua

Напомним, представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков впервые официально заявил, что участие в боевых действиях на территории Украины принимают, в частности, солдаты срочной службы.

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