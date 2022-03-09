Российские пленные признали, что они военные преступники, и каяются перед украинцами

Российские пленные призывают остальных военных не идти воевать против Украины.

Российские военные, которые находятся в плену на территории Украины, признали, что они пришли как военные преступники. Оккупанты извинились перед украинским народом.

Об этом они сказали на пресс-конференции 9 марта.

"Сказать то, что хотел извиниться перед ними (украинцами. — ред.), то, что мы зашли на их территорию, вникли как военные преступники. Потому что наша власть сказала, что здесь нужно спасти мирное население", — сказал один из пленных Рассказов Владимир.

Кроме того, он обратился в другие военные РФ и окликал бросать оружие и идти домой. Он объяснил, что украинский мирный народ не хочет войны.

Это же сказали остальные пленники, присутствовавшие на брифинге. Они также извинились перед украинцами за кровавые преступления.

ТСН.ua

Напомним, представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков впервые официально заявил, что участие в боевых действиях на территории Украины принимают, в частности, солдаты срочной службы.

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