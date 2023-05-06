Российские под запретом: в Берлине разрешили украинские флаги на 8 и 9 мая

Накануне 5 мая административный суд Берлина запретил вывешивание украинских и российских флагов. Впрочем, после жалобы украинской организации "Вече" отменил запрет на размещение флагов Украины, российские остаются под запретом.

Об этом сообщает rbb.

Изменение решения суд Германии объяснил тем, что не было доказательств того, что гражданская безопасность находится под угрозой.

Патрик Хайнеманн, адвокат "Вече" подтвердил, что запрет на украинские флаги незаконный.

"Любая, кто использует свое фундаментальное право публично идентифицировать себя как украинскую нацию и признать свои исторические жертвы в разгроме национал-социализма, не является угрозой гражданской безопасности", — пояснил Хайнеманн.

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Отмечается, что полиция Берлина может обжаловать решение административного суда в Высшем административном суде Берлина-Бранденбурга.

Ранее власти Берлина ввели запрет на демонстрацию российских и украинских флагов у советских мемориалов 8 и 9 мая в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде.

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