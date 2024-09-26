Российские потери перевалили за 647 тысяч: новые данные Генштаба

Общие боевые потери российских оккупантов на 26 сентября составили 647 800 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1400 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

танков – 8825 (+10)

боевых бронированных машин – 17348 (+44)

артиллерийских систем – 18620 (+71)

РСЗО — 1199

средств ПВО – 959 (+7)

самолетов — 369

вертолетов — 328

БПЛА оперативно-тактического уровня – 15946 (+67)

крылатых ракет — 2599 (+4)

кораблей и катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 25353 (+105)

специальной техники — 3190 (+22)

Напомним, если Украина увеличит мобилизацию и расширит оборонную промышленность, а страны Запада начнут предоставлять большее вооружение, тогда ВСУ смогут не только сдерживать врага, но и получить возможность для проведения контрнаступления в 2025 году.

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