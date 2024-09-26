Российские потери перевалили за 647 тысяч: новые данные Генштаба

ВСУ ликвидируют врага на поле боя.
Общие боевые потери российских оккупантов на 26 сентября составили 647 800 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1400 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В целом за время полномасштабной войны уничтожено:
- танков – 8825 (+10)
- боевых бронированных машин – 17348 (+44)
- артиллерийских систем – 18620 (+71)
- РСЗО — 1199
- средств ПВО – 959 (+7)
- самолетов — 369
- вертолетов — 328
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15946 (+67)
- крылатых ракет — 2599 (+4)
- кораблей и катеров — 28
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 25353 (+105)
- специальной техники — 3190 (+22)
Напомним, если Украина увеличит мобилизацию и расширит оборонную промышленность, а страны Запада начнут предоставлять большее вооружение, тогда ВСУ смогут не только сдерживать врага, но и получить возможность для проведения контрнаступления в 2025 году.
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