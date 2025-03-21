Российские потери в Украине пересекли новую критическую отметку: Сырский назвал цифры

Российские оккупанты потеряли более 900 тысяч человек, из которых более полумиллиона — с начала 2024 года.

Общие потери российских войск на сегодняшний день превысили 900 тысяч человек. С начала 2024 года, то есть за год и почти три месяца, российские оккупанты потеряли более полумиллиона человек — 540 790 человек.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Благодаря профессиональной боевой работе всех составляющих Сил обороны Украины общие потери врага в личном составе превысили 900 тысяч человек. С начала 2024 года, за год и почти три месяца, общие потери российских окупантов составили более полумиллиона человек (540 790)", — говорится в сообщении.

Сырский поблагодарил всех "за вклад в нашу борьбу с российским агрессором".

Напомним, во временно оккупированном Скадовске взорвался автомобиль с двумя российскими офицерами.

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