Российские пранкеры вербуют наемников в фейковую "частную армию от Украины" — СМИ (подробности)

Российские пранкеры "Вован и Лексус" вышли на бойцов Международного легиона якобы от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, чтобы "завербовать их в частную армию" ради "революции в Украине".

Об этом рассказало издание The Kyiv Independent после разговора с тремя членами Международного легиона, которые и стали жертвами розыгрыша россиян.

Как пишет издание, один из экс-бойцев Международного легиона рассказал, что в конце разговора, с "Порошенко", который состоялся 9 января, все пошло кувырком – связь была плохая, а видео постоянно глючило – губы "пятого президента" не совпадали с словами, которые он "говорил", некоторые его жесты, казалось, повторялись.

Еще подозрительным было то, что собеседник расспрашивал о слабых местах на линии фронта, рекрутировании к Легиону, военной жалованье и моральном духе войска.

Затем тон разговора изменился: на ломаном английском их собеседник назвал президента Владимира Зеленского "диктатором" и спросил: "Готовы ли вы остаться со мной, когда мы будем бороться против администрации Зеленского?"

По словам бойцов, звонков было несколько – на них "Порошенко" был одет в ту же одежду и находился в том же месте.

Все трое чувствовали что-то подозрительное, но двое "решили посмотреть контракт и если бы там было что-то не то, они отказались бы".

Так что после "общения с Порошенко" двое бойцов Международного легиона приехали в офис Порошенко в Киеве – там их, конечно же, не ждали и не пропустили. Им ответили, что это фейк.

"Вован" и "Лексус", настоящие имена которых Владимир Кузнецов и Алексей Столяров – российские пранкеры, прославившиеся тем, что обманывают известных общественных и политических деятелей подставными видео- и телефонными звонками.

Под их розыгрыши попадали, в частности, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Польши Анджей Дуда и другие политики, генеральные директора и знаменитости, такие как Джоан Роулинг и Элтон Джон.

Российские пранкеры попали в заголовки новостей, когда обнародовали разговор с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, где она сказала, что "очень устала" от войны России против Украины. Мелони считала, что разговаривала с главой комиссии Африканского союза.

Напомним, НАТО мобилизует войско, что известно об угрозе войны Москвы.

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