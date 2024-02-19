Псевдо-главу фейковой администрации Херсонской области Сальдо в августе 2022 года отравили рицином, вещество было обнаружено в биомедицинских пробах.

Об этом пишет российский пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на комментарий начальник войск РХБЗ Кириллова.

Сальдо тогда пожаловался РИА Новости, что к его отравлению был причастен человек из ближайшего окружения, которого завербовало СБУ. Предатель рассказал, что ядовитое вещество ему добавили в пищу.

Кириллов также сообщил, что главарь псевдообразования "ЛНР" Пасечник в декабре 2023 года получил тяжелое отравление фенольными соединениями. До этого об отравлении коллаборанта Пасечника не сообщалось.

Кремлевское СМИ написало о покушении на главных коллаборантов на оккупированных украинских территориях / Фото: РИА Новости

Напомним, в Одессе суд приговорил коллаборанта Сальдо к 15 годам тюрьмы.

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