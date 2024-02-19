Сальдо отравили рицином, а Пасечника – фенольными соединениями.
Псевдо-главу фейковой администрации Херсонской области Сальдо в августе 2022 года отравили рицином, вещество было обнаружено в биомедицинских пробах.
Об этом пишет российский пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на комментарий начальник войск РХБЗ Кириллова.
Сальдо тогда пожаловался РИА Новости, что к его отравлению был причастен человек из ближайшего окружения, которого завербовало СБУ. Предатель рассказал, что ядовитое вещество ему добавили в пищу.
Кириллов также сообщил, что главарь псевдообразования "ЛНР" Пасечник в декабре 2023 года получил тяжелое отравление фенольными соединениями. До этого об отравлении коллаборанта Пасечника не сообщалось.
Напомним, в Одессе суд приговорил коллаборанта Сальдо к 15 годам тюрьмы.
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