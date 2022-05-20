Российские пропагандисты меняют риторику для оправдания военных неудач в Украине – СНБО

Прокремлевские СМИ тиражируют тезисы, что приостановка продвижения войск РФ вглубь территории Украины – это, якобы, стратегический замысел. И объясняют, что он значит.

Российские пропагандисты сменяют риторику для оправдания военных неудач в Украине.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Несколько прокремлевских медиаресурсов начали тиражировать тезисы, что приостановка продвижения российских войск вглубь территории Украины – это "стратегический замысел" военно-политического руководства РФ для затягивания боевых действий до наступления холодного времени года. Обосновывается такая "стратегия" пропагандистами таким образом: с наступлением холодов, несмотря на ситуацию в Украине, коллективный Запад будет вынужден согласиться с российским газовым ультиматумом на любых условиях", — говорится в сообщении.

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Но, как отметили в ЦПД, подобными манипуляциями российские пропагандисты пытаются маскировать военные поражения своих военных.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что россияне не оставляют планов захватить всю территорию Украины. Ключевыми для российских оккупантов являются направления на юге и востоке Украины, но опасность обстрелов существует повсюду.

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