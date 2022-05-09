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Российские пропагандисты не смогли показать парад 9 Мая на временно оккупированных территориях Украины

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Российские пропагандисты не смогли показать парад 9 Мая на временно оккупированных территориях Украины

pixabay.com

Российские пропагандисты не смогли показать парад 9 Мая на временно оккупированных территориях Украины

Это произошло потому, что трансляция с российского спутника на захваченные украинские регионы неожиданно была выключена.

Об этом сообщает Госспецсвязь.

Известно, что во время проведения парада и выступления российского диктатора Путина из спутника была выключена трансляция в Украине.

"Российская пропаганда во главе со своим лидером путиным сегодня не смогла донести свои лживые сообщения до украинцев, живущих на временно оккупированных территориях", — подчеркнули в Госспецсвязи.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая на Красной площади, говорил о притеснениях Запада и стремлении защищаться.

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