Российские пропагандисты не смогли показать парад 9 Мая на временно оккупированных территориях Украины
Это произошло потому, что трансляция с российского спутника на захваченные украинские регионы неожиданно была выключена.
Об этом сообщает Госспецсвязь.
Известно, что во время проведения парада и выступления российского диктатора Путина из спутника была выключена трансляция в Украине.
"Российская пропаганда во главе со своим лидером путиным сегодня не смогла донести свои лживые сообщения до украинцев, живущих на временно оккупированных территориях", — подчеркнули в Госспецсвязи.
Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая на Красной площади, говорил о притеснениях Запада и стремлении защищаться.
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