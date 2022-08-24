Российские пропагандисты пытались "склепать" фейк о потерях ВСУ и в очередной раз опозорились

Российские пропагандисты со ссылкой на "свои источники" распространили фейк о больших потерях ВСУ.
Однако оккупанты в очередной раз опозорились из-за незнания украинского языка и издали "документ" с большим количеством грамматических ошибок.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Пропагандисты распространили документ с якобы подписью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в котором говорилось о потерях украинских военных на войне против России. Оккупанты радостно отчитывались об общих потерях украинской армии – 131 014 человек. Однако они в очередной раз опозорились из-за незнания украинского языка:
- в "документе" содержатся ошибки, не присущие украинской деловой речи;
- в "документе" содержится много русизмов: "информации О погибших", "полученных ранения", "числятся (относительно Вооруженных сил)";
- согласно правилам официального документооборота (ДСТУ 4163:2020), штрихкод проставляют в центре нижнего поля первой страницы документа.
Напомним, пропагандистка Путина ходит по парку с охраной и пугается детского мячика.
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