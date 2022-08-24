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Российские пропагандисты пытались "склепать" фейк о потерях ВСУ и в очередной раз опозорились

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Российские пропагандисты пытались "склепать" фейк о потерях ВСУ и в очередной раз опозорились

Фото: ТСН.ua

Российские пропагандисты со ссылкой на "свои источники" распространили фейк о больших потерях ВСУ.

Однако оккупанты в очередной раз опозорились из-за незнания украинского языка и издали "документ" с большим количеством грамматических ошибок.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Пропагандисты распространили документ с якобы подписью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в котором говорилось о потерях украинских военных на войне против России. Оккупанты радостно отчитывались об общих потерях украинской армии – 131 014 человек. Однако они в очередной раз опозорились из-за незнания украинского языка:

  • в "документе" содержатся ошибки, не присущие украинской деловой речи;
  • в "документе" содержится много русизмов: "информации О погибших", "полученных ранения", "числятся (относительно Вооруженных сил)";
  • согласно правилам официального документооборота (ДСТУ 4163:2020), штрихкод проставляют в центре нижнего поля первой страницы документа.
Фото: ЦПИ / ©
Фото: ЦПИ

Напомним, пропагандистка Путина ходит по парку с охраной и пугается детского мячика.

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